domingo, 9 de agosto de 2026
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Trânsito terá mudanças nas avenidas Brasil e Coronel Teixeira a partir de sexta-feira (14)

Por
Redação 5
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Foto_ Divulgação

Interdições e desvios serão adotados em duas etapas durante as obras do Complexo Viário Passarão

O trânsito nas avenidas Brasil e Coronel Teixeira, em Manaus, terá alterações a partir desta sexta-feira (14) devido às obras do Complexo Viário Passarão. As mudanças seguem até 15 de setembro e incluem interdições, desvios e implantação de contrafluxo.


Confira as mudanças

14 a 16 de agosto: a primeira etapa será realizada para o içamento das vigas do viaduto.

  • Sexta-feira (14), das 7h às 18h: a Avenida Brasil será totalmente interditada no sentido Coronel Teixeira/Ponta Negra. O acesso será desviado para a Coronel Teixeira, no sentido São Jorge, com retorno em frente ao Supermercado DB ou na rotatória do Carrefour.
  • Sábado (15): o bloqueio ocorrerá no cruzamento das avenidas Brasil e Coronel Teixeira, no sentido São Jorge. O desvio será feito pelo canteiro de obras, com acesso ao contrafluxo da Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra.
  • Domingo (16): será repetido o esquema de sexta-feira, com interdição total da Avenida Brasil e desvio pela Coronel Teixeira, no sentido São Jorge.

17 de agosto a 15 de setembro: a segunda etapa será destinada ao lançamento de pré-lajes e à concretagem.

  • Segunda-feira (17): a Avenida Brasil será novamente interditada no sentido Coronel Teixeira/Ponta Negra, com desvio pela Coronel Teixeira, no sentido São Jorge.
  • De 18 de agosto a 15 de setembro: uma faixa da Coronel Teixeira, no sentido Ponta Negra, ficará interditada. O tráfego será organizado em contrafluxo, com uma faixa para São Jorge e outra para Ponta Negra.

Ônibus também terão desvios

As linhas do transporte coletivo seguirão os desvios definidos durante o período, com rotas temporárias para manter o atendimento aos passageiros.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nos pontos de bloqueio para orientar os motoristas e organizar o trânsito.

Fonte: g1/Amazonas

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