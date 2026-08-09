Bebê sequestrada aos 28 dias em Campo Grande é resgatada no Paraguai

A família de Ayla Emanuelly Pereira de Souza, sequestrada aos 28 dias de vida, acredita que Suzilaine da Graça Costa pretendia criar a bebê. A recém-nascida foi resgatada na madrugada deste domingo (9), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã.

Segundo familiares, Suzilaine foi quem levou a menina da mãe, uma adolescente de 17 anos. Eles acreditam que a mulher pretendia ficar com a criança após perder a própria filha. A família afirmou não conhecer Weliton Aparecido Lopes dos Santos, preso com Suzilaine.





Ayla está internada no Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde passará por exames. Ainda não há previsão de transferência para Campo Grande.

Resgate

A bebê foi localizada por volta de 1h15, em uma casa na esquina das ruas Alejo García e Coronel Martínez, no bairro Virgen de Caacupé.

A operação foi realizada pela Polícia Paraguaia, com apoio do Ministério Público e do Comando Bipartite, após mandado judicial. Suzilaine e Weliton foram presos. Celulares, documentos e um veículo Lifan azul também foram apreendidos.

A localização da criança foi possível após investigadores da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul rastrearem os suspeitos até Pedro Juan Caballero, a 313 quilômetros de Campo Grande. As informações foram compartilhadas com as autoridades paraguaias, que identificaram o imóvel onde a bebê estava.

O Ministério Público do Paraguai e o Departamento Antissequestro de Pessoas auxiliaram na análise de dados telemáticos que permitiram confirmar o endereço.

Após o resgate, Ayla foi levada ao hospital para avaliação médica. Os dois brasileiros foram encaminhados ao Ministério Público e permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: campograndenews