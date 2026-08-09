Manaus tem mais de 500 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (9)

A Prefeitura de Manaus, oferta 594 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda–feira, 10/08, de 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.





Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

VAGAS NOVAS – 594

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação e organização do canteiro, montagem de instalações; monta andaimes, plataformas de trabalho e escoramentos de segurança; manuseio de materiais; mistura massas, argamassas e concretos manualmente ou com betoneiras. seleção de ferramentas; preparação e limpeza das ferramentas de trabalho.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparação e organização do canteiro limpeza da área; remover entulhos, limpar o terreno e ambiente de obra; montagem de estruturas de apoio; auxiliar o pedreiro no transporte e posicionamento de andaimes e plataformas de trabalho; manutenção de ferramentas; efetuar a limpeza diária das ferramentas de trabalho.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar plantas e especificações de paginação para definir onde começar o assentamento; cálculo de perdas; planeja a disposição das peças para minimizar cortes desnecessários e desperdício de material; define a espessura das juntas de acordo com o tamanho do revestimento; correção de defeitos; avaliar e corrigir ondulações, furos ou prumo ruim na parede ou contrapiso antes de aplicar a massa; executar a aplicação das peças cerâmicas, porcelanatos e pastilhas, utilizando a técnica de dupla colagem quando exigido pelo tamanho do piso.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a limpeza, conservação e organização de ambientes, realizar pequenos reparos, recolher o lixo, repor materiais de higiene e dar apoio em tarefas do dia a dia de empresas, escolas ou condomínios.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços gerais de reparo e conservação em instalações e edificações, atuando com manutenções preventivas e corretivas nas áreas de alvenaria, hidráulica, elétrica básica, pintura e carpintaria.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

10 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de agente de portaria

e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – controlar o acesso de pessoas e veículos a prédios, condomínios, empresas ou escolas; identificar visitantes, receber correspondências e zelar pela segurança básica do local.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na área de produção de acabamentos e bancadas.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

20 vagas – Auxiliar de Logística LSL

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carga e descarga de mercadorias, peças ou veículos (como motocicletas).

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios -possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios -possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber pagamentos, emitir notas fiscais/recibos, atender clientes e realizar a manutenção do caixa.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Supervisor de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar a equipe de conservação, organizar escalas de trabalho, controlar o uso de materiais, e fiscalizar a qualidade dos ambientes.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em comandos elétricos/CLP, NR 10, NR 35 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza em ar-condicionado, lavador de gás, coifas, exaustores, caixas de ar, bombas d’água, motores elétricos.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios -possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cuidar do dia a dia de comércios e supermercados; atender o público, repor produtos nas prateleiras, organizar o estoque, conferir preços e validades, e pode operar o caixa, garantindo que a loja funcione bem e o cliente fique satisfeito.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

25 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios -possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar, receber, conferir e expedir mercadorias em armazéns ou centros de distribuição; controlar o estoque, registrar entradas e saídas de produtos e preparar pedidos para envio, garantindo que o fluxo de materiais da empresa funcione sem falhas.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

3 vagas – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de utensílios de restaurante, noções básicas de atendimento e serviço à mesa e possuir documentação completa;

Atividades – auxiliar na montagem e desmontagem das mesas, conforme o padrão da casa; transportar utensílios (pratos, copos, talheres) entre copa/cozinha e salão; apoiar no serviço de alimentos e bebidas aos clientes, quando solicitado; retirar pratos e utensílios usados das mesas de forma discreta e eficiente; repor itens básicos nas mesas (guardanapos, temperos, etc.); auxiliar na higienização e organização das áreas de apoio do salão; cumprir normas de higiene, segurança alimentar e apresentação pessoal; atuar em equipe, mantendo postura respeitosa e colaborativa.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Monitora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com recreação, educação infantil ou atendimento ao público infantil e possuir documentação completa;

Atividades – receber e acolher as crianças e seus responsáveis; organizar e supervisionar as atividades lúdicas, jogos e brinquedos; zelar pela segurança física e emocional das crianças. estimular o convívio social, a criatividade e o respeito mútuo entre as crianças; orientar sobre o uso correto dos brinquedos e materiais disponíveis; manter a brinquedoteca limpa, organizada e atrativa; comunicar aos responsáveis qualquer ocorrência ou comportamento fora do comum; auxiliar em eventos e atividades especiais no espaço infantil.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

5 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – realizar e auxiliar no preparo de pratos da cozinha quente e fria, conforme orientação da equipe; executar cortes e porcionamentos de carnes, frutas, legumes e outros insumos; realizar produção de salgados, doces e pães, acompanhamentos e preparações em geral; ajudar o churrasqueiro nas demandas de grelhados e organização da estação de carnes; operar o forno charbroil sempre que necessário, seguindo os padrões da casa; lavar louças, utensílios e equipamentos durante todo o processo; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado de forma contínua; armazenar os alimentos de maneira adequada, conforme normas de segurança alimentar, etiquetas e válidas; apoiar os cozinheiros e demais profissionais em todas as demandas da operação; cuidar da conservação dos utensílios, equipamentos e estrutura da cozinha; seguir rigorosamente os procedimentos de higiene, segurança e boas práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – verificar a qualidade, frescor e data de validade dos peixes e frutos do mar ao receber os produtos dos fornecedores; garantir o correto armazenamento dos produtos em câmaras frias ou refrigeradores, respeitando as normas de conservação e temperatura para evitar deterioração; limpar, escamar, filetar, cortar e preparar os peixes, carnes de acordo com os padrões do estabelecimento; assegurar a limpeza e organização do local de trabalho, equipamentos e utensílios, respeitando as normas de higiene e segurança alimentar; ajudar no controle de estoque e auxiliar na reposição dos produtos da unidade, mantendo a variedade e frescor; seguir rigorosamente as normas de saúde e segurança, como o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e práticas adequadas de manuseio de alimentos.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – preparar e organizar ingredientes para a produção de pães, bolos, doces e salgados; auxiliar na montagem de massas e confeitos, incluindo a produção de salgados como empadas, coxinhas, esfihas, etc; operar e fazer a manutenção básica de equipamentos de padaria, confeitaria e fritura de salgados; ajudar na embalagem e armazenamento dos produtos acabados; zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho, seguindo as normas de segurança alimentar; realizar o corte e porcionamentos de carnes, garantindo o cumprimento das normas sanitárias; preparar a carne conforme as especificações do cardápio ou pedido; controlar a qualidade dos produtos, inspecionando a carne antes e depois do processamento; organizar as carnes em porções adequadas para venda ou uso interno; ajudar na organização do estoque e na rotação de produtos para evitar desperdícios; realizar o corte e preparação de frutas para consumo, conforme o tipo de pedido; garantir a apresentação e qualidade das frutas; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado; auxiliar na embalagem das frutas para venda ou uso interno; auxiliar na gestão de estoque e garantir o correto armazenamento das frutas para evitar desperdícios; preparar a massa e recheios para a produção de salgados diversos (coxinhas, empadas, quibes etc.); modelar e embalar os salgados prontos para venda ou distribuição. fritar ou assar os salgados, garantindo o ponto ideal e a qualidade do produto; organizar e manter o estoque de insumos, como massas e recheios.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – preparar e organizar ingredientes para a produção de pães, bolos, doces e salgados; auxiliar na montagem de massas e confeitos, incluindo a produção de salgados como empadas, coxinhas, esfihas, etc; operar e fazer a manutenção básica de equipamentos de padaria, confeitaria e fritura de salgados; ajudar na embalagem e armazenamento dos produtos acabados; zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho, seguindo as normas de segurança alimentar; realizar o corte e porcionamentos de carnes, garantindo o cumprimento das normas sanitárias; preparar a carne conforme as especificações do cardápio ou pedido; controlar a qualidade dos produtos, inspecionando a carne antes e depois do processamento; organizar as carnes em porções adequadas para venda ou uso interno; ajudar na organização do estoque e na rotação de produtos para evitar desperdícios; realizar o corte e preparação de frutas para consumo, conforme o tipo de pedido; garantir a apresentação e qualidade das frutas; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado; auxiliar na embalagem das frutas para venda ou uso interno; auxiliar na gestão de estoque e garantir o correto armazenamento das frutas para evitar desperdícios; preparar a massa e recheios para a produção de salgados diversos (coxinhas, empadas, quibes etc.); modelar e embalar os salgados prontos para venda ou distribuição. fritar ou assar os salgados, garantindo o ponto ideal e a qualidade do produto; organizar e manter o estoque de insumos, como massas e recheios.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

4 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – realizar e auxiliar no preparo de pratos da cozinha quente e fria, conforme orientação da equipe; executar cortes e porcionamentos de carnes, frutas, legumes e outros insumos; realizar produção de salgados, doces e pães, acompanhamentos e preparações em geral; ajudar o churrasqueiro nas demandas de grelhados e organização da estação de carnes; operar o forno Charbroil sempre que necessário, seguindo os padrões da casa; lavar louças, utensílios e equipamentos durante todo o processo; manter o ambiente de trabalho limpo e organizado de forma contínua; armazenar os alimentos de maneira adequada, conforme normas de segurança alimentar, etiquetas e válidas; apoiar os cozinheiros e demais profissionais em todas as demandas da

operação; cuidar da conservação dos utensílios, equipamentos e estrutura da cozinha; seguir rigorosamente os procedimentos de higiene, segurança e boas práticas de manipulação de alimentos.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento sobre normas de segurança alimentar e boas práticas de higiene e possuir documentação completa;

Atividades – planejar a produção e preparam massas de pão, doces e similares; fazem pães, bolachas e biscoitos e fabricam de acordo com as fichas técnicas do setor; produzem, preparam recheios e confeccionam salgados; redigem documentos tais como requisição de materiais registros de saída de materiais e relatórios de produção; trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha geral; participar de programa de treinamento, quando convocado; zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho, realizando outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de preparo de bebidas, coquetéis, atendimento ao cliente, higiene, manipulação de alimentos, bebidas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza diária de todos os ambientes do restaurante, incluindo salão de eventos, cozinha, banheiros, salão do restaurante, escritório e pátio externo; efetuar a lavagem de louças e utensílios da unidade; garantir a limpeza e higienização das câmaras frigoríficas, mantendo as condições ideais de armazenamento; realizar a limpeza de áreas externas e internas, como pisos e paredes, utilizando equipamentos adequados (limpeza de força), incluindo o pátio do restaurante; efetuar a limpeza das caixas de gordura, garantindo que estejam sempre limpas e funcionando adequadamente para evitar obstruções e problemas de drenagem; realizar a limpeza de lixeiras e áreas relacionadas, assegurando que o descarte de resíduos seja feito de forma adequada e que as áreas de descarte permaneçam limpas; garantir a organização e a correta aplicação de normas sanitárias em todas as etapas de limpeza, manipulação de alimentos e produção de padaria/confeitaria; ajudar no controle da qualidade da limpeza e produção, sempre garantindo a manutenção de um ambiente seguro e saudável para os funcionário e clientes.

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

1 vaga – Barman

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento de preparo de bebidas, coquetéis, atendimento ao cliente, higiene, manipulação de alimentos, bebidas e possuir documentação completa;

Atividades – preparar drinques, coquetéis, sucos e demais bebidas do cardápio, com padrão e apresentação definidos; atender os clientes no balcão ou mesas, sempre com simpatia, atenção e postura profissional; manter o bar organizado, limpo e abastecido, seguindo normas de higiene e segurança alimentar; controlar o estoque de bebidas, utensílios e insumos do bar, informando a necessidade de reposição; auxiliar no desenvolvimento e sugestão de novas bebidas ou promoções; verificar a validade e qualidade dos produtos utilizados; realizar a abertura e o fechamento do bar, quando necessário; trabalhar em parceria com a equipe de salão e cozinha para garantir fluidez no atendimento; seguir os padrões de atendimento e excelência definidos pelo grupo

Disponível até 10/08/2026 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;