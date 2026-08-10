A FUGA DO CIDADE: governador foge do debate e mostra que não tem preparo para continuar no cargo

Rezando na cartilha de Wilson Lima, o governador tampão Roberto Cidade (União Brasil) foge do debate e dá mostras claras de que não tá preparado para ser continuar no palácio do governo

A ausência de Roberto Cidade (União Brasil) no debate da Band Amazonas, na noite deste domingo (09), evidenciou a fragilidade de uma candidatura totalmente moldada pelo “ex-governador dançarino” Wilson Lima, demonstrando falta de autonomia, preparo técnico e capacidade para governar o Estado.





Ao fugir do confronto, o candidato revelou covardia política e incapacidade de defender propostas sem roteiro, transformando a tentativa de blindagem em um claro desgaste de imagem.

Manipulação de Lima

A recusa em debater temas cruciais prova que o candidato manipulado por Wilson Lima prefere o conforto de palanques controlados à sabatina democrática, evidenciando uma campanha gerida por interesses de terceiros.

A ausência de Roberto Cidade no debate da Band Amazonas custou caro à sua imagem e sepultou a oportunidade de responder diretamente à sociedade sobre o colapso de oito anos na gestão pública do seu conselheiro e padrinho político, Wilson Lima.

Ao fugir do confronto, o candidato blindado por Wilson Lima evitou explicar o motivo pelo qual mantém os profissionais da saúde com salários atrasados há meses, demonstrando total desrespeito com quem atua na linha de frente dos hospitais.

Data Base negada

A fuga também o poupou de encarar a revolta dos policiais civis, que cobram incansavelmente o pagamento da data-base negada pela atual administração.

Para piorar, Roberto Cidade se esquivou de esclarecer uma das medidas mais cruéis contra a segurança pública: a retirada de dinheiro da alimentação dos policiais militares para bancar o aluguel de veículos oficiais.

Longe das perguntas incômodas e protegida pelo silêncio, a candidatura governista deixa claro que não possui justificativa técnica ou moral para o sucateamento dos serviços essenciais e para a humilhação imposta aos servidores do Amazonas.