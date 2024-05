PT coloca um ‘jabuti em cima da árvore’ e ainda não tem como tirar ele de lá

Com apenas 3.876 votos nas eleições de 2018, quando concorreu uma vaga de deputado estadual pelo Amazonas, Eron Bezerra (PCdoB), se vale das amarras impostas pela Federação (PT, PV e PCdoB), para continuar na hipotética disputa pela escolha daquele que vai ter seu nome impresso na cédula de candidato a prefeito de Manaus, nesta eleições de 2024.





Sem expressividade nenhuma nas urnas e diante do eleitorado manauara, Eron Bezerra, se posta como um ‘jabuti’, que foi colocado em cima de uma árvore e passou a ter amor eterno pelo galho onde deixaram ele ficar.

Inelegível por 08 anos

Além do mais, Eron Bezerra, está inelegível desde 8 de junho de 2016. Ele foi condenado a devolver R$ 1,135 milhão de reais aos cofres públicos, em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Na sentença, o juiz da causa determinou ainda a suspensão dos direitos políticos do condenado pelo período de oito anos.

Ou seja, o candidato do PCdoB continua se dizendo pré-candidato, mesmo tendo certeza que não será o escolhido pela Federação no Amazonas, pelas convenções partidárias deste ano, pela direção nacional da Federação e muito menos pela justiça por causa da condenação.

Em resumo, o ‘candidato jabuti’ está atrapalhando a candidatura de Marcelo Ramos (PT), que já está nas ruas, mas não com todo o vigor de um candidato único escolhido pelas forças partidárias montada pelo PT para essas eleições. Aliás, essa é a tônica do PCdoB, atrapalhar, quando deveriam compor e crescer juntos.

O escolhido

Marcelo Ramos é o escolhido do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovado pelos partidos de esquerda e as suas militâncias no Amazonas, abençoado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, conduzido pelo presidente municipal do PT-Manaus, Valdemir Santana e aprovadíssimo pelos ex-deputados federais José Ricardo e Ricardo Morais e o vereador Cícero Custódio (Sassá).

Marcelo também foi aceito pela velha guarda do PT, que demonstrou apoio integral ao pré-candidato em um jantar no último dia 13 de maio, em um restaurante lotado de históricos da legenda, amigos, jornalistas e dirigentes partidários.

Eron só tem ele, a ‘amarra’ do estatuto da Federação, e a vontade de ser candidato. Ainda assim, está agarrado com o osso mesmo sabendo que as suas chances são de zero para menos. Até porque, é um político condenado e inelegível.

O PT tem que encontrar um jeito de convencer o jabuti a descer da árvore. Urgente, antes que o prejuízo seja maior.

(atualização)

Decisão tomada

O presidente municipal do PT, Valdemir Santana, informou que a candidatura de Marcelo Ramos é um assunto definido na Federação (PT, PV e PCdoB).

Eron de fora

Tirando a intransigência de Eron, até os membros da direção do PCdoB, já decidiram em Ata enviada à direção nacional da Federação, com os nomes de todos, candidatos a vereança e a prefeito de Manaus, com Marcelo Ramos na cabeça de chapa.