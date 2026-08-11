Polícia prende dois suspeitos e procura terceira envolvida no sequestro da bebê Ayla

MANAUS | Duas pessoas foram presas e uma terceira suspeita está sendo procurada pela polícia por suposto envolvimento no sequestro da bebê Ayla, em Manaus. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira (10) pelo delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o delegado, as investigações avançaram e as equipes policiais já trabalham para localizar a mulher apontada como a terceira envolvida no crime e cumprir o mandado de prisão contra ela.





Ainda segundo Ricardo Cunha, os suspeitos já tinham contato com a mãe da criança antes do desaparecimento. A aproximação teria ocorrido por meio de uma suposta oferta de doação de fraldas para a bebê.

A polícia investiga agora a participação de cada um dos envolvidos e busca esclarecer como o contato com a família foi utilizado para chegar até a criança. As diligências continuam para localizar a suspeita que permanece foragida e reunir outras informações que possam ajudar a esclarecer o caso.

Por Correio da Amazônia