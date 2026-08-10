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FLÁVIO SEM BOLSONARO: marqueteiro esconde ‘sobrenome do pai preso’ no material de campanha do candidato

Por
Redação 1
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Filho 01 esconde o sobrenome do Pai, que foi condenado e preso por 27 anos e 3 meses - foto: recorte/Intercept

Marqueteiro esconde o nome ‘Bolsonaro’ nas peças de campanha de Flávio. A estratégia visa “blindar o candidato” do desgaste nos inúmeros escândalos do clã Bolsonaro

O marqueteiro Duda Lima está a apenas onze dias à frente da comunicação do parlamentar. Ele é o terceiro a ocupar o cargo na equipe do filho do presidiário domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Duda Lima formulou o conceito da marca a partir do formato da letra “V”, integrada ao nome “Flávio”, combinando as cores verde e amarela.


A nova identidade visual e o slogan passarão a integrar toda a propaganda institucional do pré-candidato. Nas peças publicitárias que circulam internamente no PL, chama a atenção a opção do marketing: o pré-candidato surge assinando apenas com o prenome “Flávio”, enquanto o sobrenome “Bolsonaro” praticamente não aparece nos materiais.

A estratégia de ocultar o sobrenome “Bolsonaro” das peças publicitárias visa blindar Flávio Bolsonaro do acentuado desgaste associado à marca da família, decorrente da má avaliação do governo de seu pai, Jair Bolsonaro, no período de 2019 a 2022.

A medida busca ainda distanciar a imagem do pré-candidato das intensas complicações judiciais do ex-presidente, marcadas por investigações e pela condenação a mais de 27 anos de prisão no Supremo Tribunal Federal (STF) no processo sobre a tentativa de golpe de Estado e mais recentemente, suspeita de tentativa de fuga.

Com informações do Brasil 247

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