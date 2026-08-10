segunda-feira, 10 de agosto de 2026
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Globo demite cinegrafista após agressão a fotógrafo em SP

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Redação 5
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Reprodução/X

A Globo rescindiu o contrato do cinegrafista que agrediu o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, durante a cobertura do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, realizado pela Band no domingo (9). O nome do profissional não foi divulgado.

Segundo a Globo, o cinegrafista era prestador de serviço temporário. A empresa afirmou que decidiu encerrar o vínculo após analisar o caso e repudiou qualquer forma de violência.


A agressão ocorreu antes do debate, durante a movimentação da imprensa. Segundo relatos, o cinegrafista deu uma cabeçada em Carvalho após um desentendimento e foi retirado do local.

O fotógrafo recebeu atendimento e passa bem. O Brasil de Fato também repudiou o episódio e afirmou que agressões contra jornalistas representam um ataque à liberdade de imprensa e ao direito à informação.

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