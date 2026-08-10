Globo demite cinegrafista após agressão a fotógrafo em SP

A Globo rescindiu o contrato do cinegrafista que agrediu o fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, durante a cobertura do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, realizado pela Band no domingo (9). O nome do profissional não foi divulgado.

Segundo a Globo, o cinegrafista era prestador de serviço temporário. A empresa afirmou que decidiu encerrar o vínculo após analisar o caso e repudiou qualquer forma de violência.





A agressão ocorreu antes do debate, durante a movimentação da imprensa. Segundo relatos, o cinegrafista deu uma cabeçada em Carvalho após um desentendimento e foi retirado do local.

O fotógrafo recebeu atendimento e passa bem. O Brasil de Fato também repudiou o episódio e afirmou que agressões contra jornalistas representam um ataque à liberdade de imprensa e ao direito à informação.