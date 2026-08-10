segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Caixas eletrônicos de Anori devem voltar a oferecer saques e depósitos

Caixas eletrônicos de Anori devem voltar a oferecer saques e depósitos

Por
Redação 5
-
Foto ilustrativa

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) recomendou ao Banco Bradesco S.A. o restabelecimento das funções de saque e depósito dos dois únicos caixas eletrônicos da instituição em Anori. Os serviços estão indisponíveis desde maio de 2026.

Segundo a Promotoria de Justiça de Anori, a suspensão obriga moradores a se deslocarem para outros municípios para realizar operações bancárias básicas, afetando especialmente idosos, pessoas com deficiência, ribeirinhos e outros usuários. A situação também causa impactos no comércio e na economia local.


O Bradesco tem 10 dias úteis para restabelecer os serviços e informar as razões técnicas, operacionais, econômicas ou administrativas que levaram à desativação. A instituição também deverá garantir a continuidade dos serviços bancários essenciais à população.

A recomendação foi expedida após procedimento preparatório instaurado pelo MPAM para apurar a situação. O órgão advertiu que o descumprimento poderá resultar na adoção de medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.

Fonte: mpam

Artigo anteriorÁguas de Manaus é multada em R$ 968,5 mil por irregularidades na zona Norte
Próximo artigoGlobo demite cinegrafista após agressão a fotógrafo em SP

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.