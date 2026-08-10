Caixas eletrônicos de Anori devem voltar a oferecer saques e depósitos

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) recomendou ao Banco Bradesco S.A. o restabelecimento das funções de saque e depósito dos dois únicos caixas eletrônicos da instituição em Anori. Os serviços estão indisponíveis desde maio de 2026.

Segundo a Promotoria de Justiça de Anori, a suspensão obriga moradores a se deslocarem para outros municípios para realizar operações bancárias básicas, afetando especialmente idosos, pessoas com deficiência, ribeirinhos e outros usuários. A situação também causa impactos no comércio e na economia local.





O Bradesco tem 10 dias úteis para restabelecer os serviços e informar as razões técnicas, operacionais, econômicas ou administrativas que levaram à desativação. A instituição também deverá garantir a continuidade dos serviços bancários essenciais à população.

A recomendação foi expedida após procedimento preparatório instaurado pelo MPAM para apurar a situação. O órgão advertiu que o descumprimento poderá resultar na adoção de medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.

Fonte: mpam