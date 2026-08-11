Festival do Mocambo 2026 consagra Touro Branco, Jaçanã e Unidos do Bairro de Lourdes

O Touro Branco, o Pássaro Jaçanã e a quadrilha Unidos do Bairro de Lourdes foram os grandes campeões do 21º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, realizado durante três noites no Mocambódromo, em Parintins. A apuração dos resultados ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), encerrando a programação da edição 2026 do evento.

Promovido pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (Secult), o festival reuniu pássaros, quadrilhas e bois-bumbás em uma celebração das tradições culturais da comunidade do Mocambo e da zona rural do município.





Para a realização do evento, a administração municipal mobilizou equipes de diferentes secretarias durante aproximadamente dois meses. O trabalho envolveu planejamento, preparação, visitas técnicas e organização da estrutura para receber os grupos folclóricos, brincantes e o público.

Segundo a secretária municipal de Cultura e Economia Criativa, Rozenilce Santos, o resultado superou as expectativas e reforçou a importância do festival para a comunidade.

“Foi realmente um sucesso, superou a nossa expectativa e, claro, salvaguardou principalmente a identidade do povo do Mocambo, porque a cultura é isso. Ela transforma, ela educa, ela é social e também é economicamente importante para fortalecer a comunidade”, destacou.

Jaçanã conquista heptacampeonato

Na disputa dos cordões de pássaros, o Pássaro Jaçanã ficou com o título ao somar 379 pontos, superando o Pavão Misterioso, que terminou com 378,50 pontos. Com a vitória, o Jaçanã conquistou o heptacampeonato do Festival Folclórico do Mocambo do Arari.

Com o tema “Mocambo, Fé e Tradição”, a agremiação levou à arena uma apresentação voltada à história, à fé e às manifestações culturais da comunidade, utilizando elementos do imaginário amazônico e da memória do povo mocambense.

A presidente do Pássaro Jaçanã, Elciane Reis, comemorou a conquista e destacou a dedicação da equipe durante a preparação.

“Foi mais um título, graças a Deus, só gratidão. A gente trabalhou muito, fomos para a arena, falamos do Mocambo, da fé, da cultura. Estou muito feliz, porque foi um título com muito esforço, muito suor e muita dedicação”, afirmou.

Unidos do Bairro de Lourdes vence nas quadrilhas

Entre as quadrilhas, a Unidos do Bairro de Lourdes levou o título com 359,80 pontos. A Namorando no Arraiá ficou em segundo lugar, com 358,90 pontos.

Com o tema “Venha para o Melhor Arraiá”, a campeã apresentou uma celebração das tradições juninas e dos arraiais das comunidades do Mocambo. A apresentação reuniu crianças, adolescentes e adultos e destacou costumes e manifestações que fazem parte da cultura local.

A quadrilha também contou com banda e cantores responsáveis pela execução da trilha musical ao vivo.

Para o presidente da Unidos do Bairro de Lourdes, Dainler Brenner, a conquista foi resultado do trabalho conjunto entre quadrilheiros e familiares.

“A emoção que temos hoje é de dever cumprido. Nós fomos campeões com muito trabalho. A alegria desses jovens, desses quadrilheiros, me deixa até emocionado, porque quando a gente está trabalhando, a gente acredita. E hoje somos campeões e eles voltam a ser o que sempre foram: campeões”, comemorou.

Touro Branco é bicampeão

Na categoria dos bois-bumbás, o Touro Branco conquistou o bicampeonato ao alcançar 838,50 pontos, contra 836,90 pontos do Espalha Emoção. Nenhum dos dois bumbás teve pontos impugnados durante a apuração.

Com o tema “Saberes Ancestrais”, o Touro Branco apresentou um espetáculo dedicado aos conhecimentos tradicionais e às práticas de cura presentes na cultura amazônica. A apresentação valorizou histórias de mateiros e erveiros, além de personagens como José da Saúde, a parteira Tia Léo e o puxador Waldir Viana.

O espetáculo também destacou a transmissão dos conhecimentos entre gerações e a relação entre o homem, a floresta e os saberes tradicionais.

A vice-presidente do Touro Branco, Nazaré Prestes, ressaltou o trabalho coletivo desenvolvido pela agremiação e a emoção com a conquista.

“Para mim é uma grande emoção vencer esse festival, trabalhando com a minha galera, com nossos torcedores e simpatizantes, todo o pessoal do Touro Branco, trabalhando com amor, amizade e compartilhando um com o outro o pouco que nós temos. Primeiro, quero agradecer a Deus pela nossa vitória, ao prefeito Mateus, ao povo mocambense e a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho”, afirmou.

Com os resultados, Touro Branco, Jaçanã e Unidos do Bairro de Lourdes encerraram o 21º Festival Folclórico do Mocambo do Arari como campeões de suas respectivas categorias.

Durante três dias, o evento reuniu moradores, brincantes, artistas e visitantes no Mocambódromo e reforçou a importância das manifestações culturais da zona rural na preservação das tradições e da identidade de Parintins.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secult, destacou que a realização do festival faz parte das ações de valorização dos fazedores de cultura e de fortalecimento das manifestações populares, contribuindo para que as tradições do interior sejam mantidas e transmitidas às novas gerações.