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Prefeitura amplia drenagem profunda com 450 metros de nova tubulação na zona Norte

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Redação 2
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Foto: Divulgação/Seminf

A Prefeitura de Manaus iniciou uma nova frente de obras de drenagem profunda no bairro Nova Cidade, zona Norte, com a implantação de 450 metros de tubulação entre as avenidas Margarita e C. O serviço, intensificado nesta segunda-feira (10), busca aumentar a capacidade de escoamento das águas da chuva e reduzir os riscos de alagamentos na região.

A intervenção consiste na instalação de uma nova estrutura subterrânea para direcionar o fluxo das águas pluviais. A medida deve contribuir para diminuir pontos de acúmulo de água e melhorar as condições de circulação e segurança para moradores e motoristas que utilizam as vias.


Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, a obra atende a uma demanda da comunidade e integra as ações preventivas desenvolvidas pela administração municipal.

“Estamos implantando 450 metros de uma nova linha de drenagem para melhorar o escoamento das águas e prevenir transtornos para quem mora e circula nesta região. É um trabalho que exige planejamento, equipe qualificada e presença diária nas ruas”, afirmou.

Foto: Divulgação/Seminf

Durante a execução, as equipes realizam a escavação do solo com equipamentos específicos para a instalação da nova rede. Na sequência, são assentados tubos de concreto armado que vão compor o sistema de drenagem profunda. Após a instalação, o trecho recebe aterro e recomposição do terreno.

Com a conclusão da obra, a área terá maior capacidade para conduzir as águas pluviais, contribuindo para reduzir os impactos provocados pelas chuvas e prevenir a formação de pontos de alagamento.

A Prefeitura de Manaus mantém frentes de trabalho em diferentes áreas da cidade, com serviços de drenagem profunda, recuperação de vias e manutenção da infraestrutura urbana. As intervenções têm como objetivo antecipar problemas, melhorar a mobilidade e ampliar a segurança e a qualidade de vida da população.

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