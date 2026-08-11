Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Parintins levam orientação contra queimadas às comunidades

Prefeitura de Parintins iniciou nesta segunda-feira (10) a Semana Municipal de Combate às Queimadas. A programação segue até sexta-feira (14), com ações de educação ambiental, sensibilização e orientação à população sobre os riscos e impactos provocados pelas queimadas.

A iniciativa é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Parintins e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), Instituto Federal do Amazonas (IFAM) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM).





Durante a semana serão desenvolvidas trilhas ambientais, visitas à coleção geológica e biológica da SEDEMA e dias de campo em comunidades da zona rural do município, como Costa da Águia, Agrovila do Caburi, Agrovila do Mocambo, comunidade do Máximo e comunidade do Quebrinha.

A programação teve início com atividades de campo na comunidade Costa da Águia e na Agrovila do Caburi, além da visitação à coleção geológica e biológica da SEDEMA, instalada no Centro Multifuncional Casa do Produtor com os alunos do C. E. I. Aurora.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Iradene Brelaz, a ação busca aproximar as equipes do poder público das comunidades e fortalecer o trabalho de prevenção. “Hoje nós estamos dando início à Semana de Combate às Queimadas, uma importante iniciativa da Prefeitura de Parintins, por meio da SEDEMA, que tem como principal objetivo levar informações, orientações de conscientização e sensibilização à população sobre os riscos e os impactos provocados pelas queimadas”, destacou.

Iradene explicou que as equipes da secretaria estarão nas comunidades levando palestras, atividades educativas e orientações sobre o uso consciente do fogo. “Estamos reforçando a importância do uso consciente do fogo e também dos cuidados necessários para evitar que as queimadas saiam de controle, provoquem danos ao meio ambiente e coloquem a população em perigo. É importante trabalhar a prevenção e a conscientização da população, especialmente nas comunidades rurais. Essa é uma ação que demonstra o compromisso da Prefeitura de Parintins com a preservação ambiental, a segurança e a qualidade de vida da população”, ressaltou.

A ação conta com o apoio do prefeito Mateus Assayag, que, segundo a secretária, tem garantido suporte para a realização e ampliação das atividades de educação e prevenção ambiental no município.

O comandante do 19º Agrupamento Bombeiro Militar de Parintins, capitão Geandro Oliveira, destacou a importância da atuação integrada entre a SEDEMA e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. “Essa ação integrada tem uma importância muito grande, principalmente para sensibilizar a população quanto à preocupação com as queimadas, sobretudo nesse período em que o verão amazônico se intensifica”, afirmou.

Segundo o comandante, as condições climáticas do período podem contribuir para o aumento das temperaturas e elevar os riscos de incêndios em áreas de vegetação. “Essa ação, de maneira integrada, tem uma importância muito grande por exatamente sensibilizar as populações das comunidades que pertencem ao município de Parintins”, destacou.