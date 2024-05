Manaus tem domingo de forte chuva e permanece com alerta amarelo

A capital amazonense amanheceu sob forte chuva neste domingo (19). Em alguns bairros, chove desde às 4h30.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta para chuvas intensas na capital é amarelo. Isso indica riscos de desabamentos, deslizamentos, inundações e outros problemas em áreas mais vulneráveis.

Bairros das zonas Norte e Leste registram ruas alagadas desde a última sexta-feira (17). A Defesa Civil do Estado informou que as estações pluviométricas em Manaus com registro de acumulado de precipitação acima de 30 mm nas últimas 24 horas são:

1 – MANAUS (Mauazinho): 74.152 mm;

2 – MANAUS (Redenção): 61.56 mm;

3 – MANAUS (Igarapé do Mindu): 45.60 mm;

4 – MANAUS (Puraquequara): 31.49 mm;

5 – MANAUS (Jorge Teixeira): 31.23 mm.

A Defesa Civil do Município está monitorando as ocorrências.