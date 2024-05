Josildo que não é dos Rodoviários entra em decadência ao trocar de categoria com dívidas milionárias

Por despeito, decadência ou por ingratidão, o que antes se dizia da categoria dos Rodoviários de Manaus, resolveu entrar em outra categoria para atacar quem o ajudou a se manter na entidade sindical, a mesma que lhe rendeu ‘lucros’ extraordinários por décadas.





O nome do ex-motorista, presidente, vice-presidente, tesoureiro, afastado por doença, diretor e agora não se sabe o que, se chama Josildo dos Rodoviários, ou ex-Josildo dos Rodoviários.

Negando a sua categoria

No entanto, o agora ex-Josildo dos Rodoviários está negando os próprios trabalhadores da sua categoria. Ele está se dizendo amigo de outros trabalhadores, de outra categoria e abandonou os trabalhadores dos Rodoviários. Em muitos casos, obrigou os donos das empresas a demitir quem não pensa igual a ele.

Tudo isso aconteceu de uns dois três para cá, talvez porque ele tenha interesses econômicos no Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial).

Em áudio, o ex-rodoviários nega o trabalho primoroso do atual presidente do Sindespecial, William Enock e do vice-presidente Gabriel Enock. Alegando que todos os benefícios conquistados foram de outros presidentes, há mais de dez anos atrás.

Desprezo

A falta de honestidade do Josildo de Oliveira, que se dizia dos Rodoviários, é questionada pelo presidente do Sindespecial, William Enock, por entender que um indivíduo que se diz de uma categoria por anos, que se “candidatou com o nome de Rodoviários” para deputado estadual e que muda de nome de uma hora pra outra, só merece o desprezo, tanto dele, quanto dos trabalhadores das categoria do Especial e dos Rodoviários.

Enock e a categoria do Especial também aponta Josildo como um indivíduo mal intencionado, mal educado e de um linguajar chulo.

Em uma publicação dele, em um grupo chamado de “Zueira”, ele descarrega todo o seu vocabulários com palavras de baixo calão, acusação infundadas, agressões a pessoas e mentiras desqualificadas, igual a que ele contou para os Rodoviários durante décadas.

Veja a linguagem chula do Josildo:

Educação e respeito

Enock e Gabriel disseram que os trabalhadores não merecem esse tipo de discussão desqualificada, mas que vão responder no momento certo, mesmo que para isso, tenham que recorrer à justiça.

Principalmente porque Josildo está atolado em dívida e com a Justiça. “Ele “saqueou” o Sindicato dos Rodoviários, e vai ter que devolver R$ 24 milhões”, aponta.

Josildo e o seu irmão, Jaildo dos Rodoviários deixaram esta dívida gigantesca para o atual presidente, Givancir de Oliveira, pagar. No entanto, quem pratica o mal, paga aqui mesmo.

A dívida, melhor dizendo, o desfalque, deixa os dois, Josildo x Jaildo inviabilizados para ocupar qualquer cargo no movimento sindical e fora dele.

“A Justiça tarda mas não Falha”, conclui.