Bolsonaro quer privatizar oito aeroportos do Amazonas

Oito aeroportos do Amazonas devem ser privatizados após inclusão no Plano de Parcerias de Investimentos (PPI). Estão na lista, conforme decreto do presidente Jair Bolsonaro, os terminais de Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués.

O decreto dispõe sobre a qualificação de empreendimentos dos setores de transporte rodoviário, portuário e aeroportuário no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República e sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais dos setores portuários e aeroportuário no Programa Nacional de Desestatização (PND).

Além dos municípios do Amazonas, também foi incluído no PPI um aeroporto no Amapá, dois no Rio de Janeiro, dois em São Paulo, três em Minas Gerais, três no Mato Grosso do Sul, e cinco no Pará. Agora, o Ministério da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, vai fazer os estudos de modelagem. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) ficará responsável pelos atos executivos necessários à desestatização.