“Avatar: O Caminho da Água” chega aos cinemas UCI

Um dos filmes mais aguardados do ano, “Avatar: O Caminho da Água” chega à UCI nesta semana. Quem for curtir a sequência do filme de maior bilheteria da história com os visuais deslumbrantes e as emocionantes aventuras vividas em Pandora ainda pode aproveitar as promoções Super Meia e Segunda Mania. No UCI Sumaúma ParkShopping, a Super Meia garante meia-entrada promocional de segunda a sexta: R$10 para filmes 2D e R$11,50 para projeções 3D nas salas comuns. Já no UCI Manauara, continua válida a Segunda Mania com preços especiais no primeiro dia da semana: R$10 a meia-entrada para filmes 2D e R$11,50 para projeções em 3D nas salas comuns; na sala XPLUS, a meia custa R$13.

“Avatar: O Caminho da Água”, de James Cameron, tem estreia marcada para o dia 15 de dezembro, mas entra em cartaz na UCI dia 14, já com sessões nas salas em todas as salas XPLUS, que garantem uma imersão ainda maior no universo de Avatar e fazem o espectador se sentir parte de Pandora. Os clientes UCI Unique que comparecerem à pré-estreia, além de pagarem meia-entrada, ganham um pin. E a bomboniére vai oferecer um combo do filme, com duas opções de copo especial e exclusivo.

A trama se passa 10 anos depois da primeira parte, quando Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) vivem em Pandora com seus filhos e fazem de tudo para manter a paz. Porém, uma ameaça familiar ressurge e o casal precisa reunir aliados para proteger o planeta e salvar a sua tribo. A continuação da saga já foi definida pela crítica como “uma obra-prima visual”. O longa foi classificado como um “fenômeno” por Erik Davis, do Fandango, e Josh Horowitz, apresentador do podcast Happy Sad Confused, afirmou que, mais uma vez, James Cameron produziu uma obra épica. Uma opinião quase unânime entre os críticos é de que as expectativas sobre o filme, que já eram altas, foram superadas, além de uma narrativa mais amadurecida, o visual é considerado irretocável pela crítica especializada.

A comemoração de 10 anos do fim da saga Crepúsculo continua na Rede UCI Cinemas. Nesta semana, entra em cartaz a terceira parte: “Eclipse”, originalmente lançado em 2010. Kristen Stewart, Taylor Lautner e Robert Pattinson voltam aos papéis de Bella, Jacob e Edward, que precisam lutar por suas vidas quando uma série de assassinatos misteriosos toma conta de Seattle. Ao mesmo tempo, Bella precisa decidir entre seu amor por Edward e sua amizade com Jacob.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.