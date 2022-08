Um poste de iluminação foi atingido por um carro na manhã deste domingo (28), na rotatória da Bola da Samsung, na Avenida Grande Circular, no bairro São José, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, com o acidente, a via foi bloqueada e os agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.