Avenidas de Manaus recebem novas pinturas e sinalização refletiva para maior segurança

A segurança viária é uma prioridade constante para a Prefeitura de Manaus, e isso reflete no recente impulso dado ao cronograma de sinalização viária. Na noite desta segunda-feira, 29/4, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deu continuidade a esse esforço, implementando uma série de atualizações nas principais avenidas da cidade.





Entre as medidas adotadas estão a aplicação de novas pinturas horizontais, linhas de bordo e faixas de pedestres, bem como a instalação de tachas refletivas em pontos estratégicos. Essas iniciativas visam não apenas melhorar a visibilidade e a segurança durante a noite, mas também proporcionar um ambiente mais seguro em condições adversas de tempo.

A avenida Rodrigo Otávio, na zona Sul, e a avenida Ephigênio Salles, na zona Centro-Sul, são apenas dois dos locais beneficiados por essas melhorias. Nessas áreas de intenso tráfego, as atualizações de sinalização horizontal e a instalação de tachas refletivas estão em andamento, aumentando a segurança dos motoristas e pedestres.

Além disso, na avenida Torquato Tapajós, também na zona Centro-Sul, ajustes finos estão sendo realizados no zebrado como parte do complexo viário Santos Dumont. O uso de termoplástico para as marcações garante durabilidade e melhor visibilidade, especialmente em condições adversas como períodos chuvosos e durante a noite.

Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU, enfatiza a importância dessas melhorias para a segurança de todos os cidadãos que circulam pela cidade. Ele destaca o compromisso da Prefeitura em tornar a mobilidade urbana eficiente e segura.

Os benefícios dessas melhorias são perceptíveis para os motoristas, como observado por Antônio Flávio, que ressalta a importância de vias bem sinalizadas para uma condução mais fluida e segura.

O IMMU reforça que essas iniciativas não apenas contribuem para a redução dos acidentes de trânsito, mas também promovem um fluxo de veículos mais eficiente. Essa é mais uma etapa do esforço contínuo da administração municipal para garantir uma circulação mais segura e ordenada pelas vias urbanas de Manaus.