Comerciante é assassinado a tiros no bairro Tancredo Neves

MANAUS | Na noite de segunda-feira, (29), um homem identificado como Décio de Souza e Souza, 33 anos, foi assassinado com vários tiros de pistola pelo corpo dentro de seu estabelecimento comercial na avenida José Romão, bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.





A vítima estava trabalhando no momento em que os atiradores chegaram e deram início aos disparos. Aproximadamente dez tiros atingiram o corpo do homem.

No local os moradores se reservaram a não tocar no assunto com medo de represália do tráfico que é intenso no local. O crime tem suposta ligação com o tráfico de drogas. O corpo foi periciado e recolhido para o Instituto Médico Legal, (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia