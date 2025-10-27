Bancos vão seguir novas regras e encerrar contas ligadas às plataformas de apostas on-line irregulares

Bancos terão novas regras para combater Bets irregulares no Brasil





Entram em vigor nesta segunda-feira (27/10) as novas normas mais rígidas que os bancos brasileiros deverão seguir para identificar e encerrar contas ligadas a plataformas de apostas on-line irregulares.

As medidas fazem parte do esforço do Banco Central e da Febraban para reforçar o combate a fraudes e lavagem de dinheiro no setor financeiro.

Principais obrigações dos bancos:

Adotar políticas rigorosas e critérios próprios para detectar contas fraudulentas usadas por bets irregulares.

Recusar transações suspeitas e encerrar imediatamente contas ilícitas, comunicando o titular.

Reportar obrigatoriamente os casos ao Banco Central, permitindo o compartilhamento das informações entre instituições.

Monitorar e supervisionar o cumprimento das regras por meio da Autorregulação Febraban, que pode exigir provas de encerramento de contas a qualquer momento.

Integrar as áreas internas de prevenção a fraudes, combate à lavagem de dinheiro, jurídica e ouvidoria para garantir eficácia nas ações.

Também estão na mira das autoridades as “contas fritas”, geralmente abertas de forma ilícita e sem conhecimento do titular. De acordo com as novas regras que entram em vigor a partir desta segunda, essas contas terão de ser fechadas.

Breaking News