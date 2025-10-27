David Almeida antecipa luzes de Natal na Ponta Negra

O prefeito David Almeida, vistoriou, na manhã desta segunda-feira, 27/10, a ornamentação natalina do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, que será entregue à população no sábado, dia 1º/11, como parte da programação do “Um Sonho Mágico de Natal”, coordenado pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), em parceria com diversas secretarias municipais.





A visita marcou o avanço da montagem da Árvore de Natal Digital, que se tornará um dos grandes atrativos do complexo. “Hoje, vamos realizar o teste de iluminação e, no próximo sábado, dia 1º, a população já poderá acessar o espaço e visitar de perto essa estrutura inédita.

Além da árvore, teremos portal de entrada, casa do Papai Noel e uma pista de gelo, com arquibancada e patinação para o público”, destacou o prefeito.

Com 60 noites de atividades culturais e de lazer, a programação foi antecipada para envolver a cidade em um clima de paz, união e congraçamento. Segundo David Almeida, além de emocionar as famílias e valorizar a tradição natalina, a iniciativa também fortalece a economia criativa, gerando emprego e renda para artistas, produtores, técnicos, comerciantes e empreendedores locais.

“Estamos preparando um Natal dos sonhos, mágico e encantado. Mais do que luzes, queremos oferecer experiências únicas que aproximem a população, fortaleçam nossa identidade cultural e movimentem a economia da cidade”, reforçou o prefeito.

A entrega oficial da ornamentação da Ponta Negra e das novidades do Natal 2025 acontecerá no próximo sábado, 1º/11, consolidando Manaus como um dos maiores destinos de celebrações natalinas da região Norte.