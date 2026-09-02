Parintins recebe 10 mil alevinos de tambaqui para fortalecer produção e economia local

Na manhã desta quarta-feira, 02 de setembro, uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA) esteve na fazenda Ecologia para acompanhar a chegada de 10 mil alevinos de tambaqui. O acompanhamento técnico é fruto de uma política pública da Prefeitura de Parintins em dar orientação e suporte às diversas cadeias produtivas do município.

Os alevinos são oriundos de Santarém, no Pará, e serão criados no viveiro da fazenda em Parintins para fins comerciais. O empreendimento gera possibilidade de circulação econômica no município e aquece o setor de comercialização de alimentos na cidade.





“O setor primário é um setor de grande atenção do prefeito Mateus Assayag, que mantém constantes iniciativas, disponibiliza equipamentos e profissionais, incentiva empreendimentos que realmente possam impulsionar a economia local. Nossa equipe técnica da Sempa está sempre disposta a dar todo suporte necessário aos nossos produtores”, afirma a subsecretária de Produção e Abastecimento, Rafaela Figueiredo.

A SEMPA se fez presente na ação por meio da coordenadora de Pesca e Aquicultura, Larissa Salgado, a técnica em recursos pesqueiros Simone Coelho e o técnico agrícola Luciano Pessoa. “Aqui a gente auxilia no recebimento desses alevinos e vamos acompanhar até a despesca e o produto final. A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento está aqui, em parceria, para dar todo esse apoio técnico”, disse Larissa.

Reativando o viveiro

De acordo com a analista técnica, Mery de Oliveira, que atua no local, o viveiro de peixe estava desativado para a piscicultura e, a partir de agora, ganha funcionalidade novamente para atender os alevinos que chegaram para uma nova produção.

“Agora vamos fazer o processo de aclimatação dos alevinos, vão ser transferidos para os tanques redes e ficar aproximadamente de dois a três meses até atingirem o tamanho de 10 centímetros e serem liberados no viveiro para poder fazer o manejo, a despesca até a comercialização”, explica Mery Oliveira.

Segundo a técnica em Recursos Pesqueiros da SEMPA, Simone Coelho, a Prefeitura de Parintins tem especialistas na área da pesca para atender os produtores que atuam nesse ramo. “A Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento está à disposição do criador. Então, você que trabalha nessa área da piscicultura, nós temos pessoas qualificadas na área e estamos à disposição para atender as demandas dos produtores”, reafirma.