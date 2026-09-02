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MPF aponta divergências do Ibama sobre petróleo na Foz do Amazonas

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Redação 5
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Sonda de perfuração NS-42 (ODN-II) - Foto: Divulgação Foresea

O Ministério Público Federal (MPF) pediu novas explicações ao Ibama sobre o licenciamento para perfuração de poços de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, no bloco FZA-M-59.

O MPF identificou divergências entre as informações apresentadas pelo Ibama à Justiça Federal e as registradas no processo administrativo. Em audiência realizada em abril, representantes do órgão disseram que a atividade seria temporária, com duração de cerca de seis meses. Já em resposta recente ao MPF, o Ibama afirmou que o projeto prevê quatro poços e uma campanha de perfuração entre 2025 e 2029.


Para o MPF, a diferença pode comprometer a avaliação dos riscos socioambientais, com impactos acumulados sobre a fauna marinha, a pesca artesanal e povos indígenas e comunidades tradicionais.

O Ibama deverá explicar formalmente os motivos das versões divergentes. O ofício foi encaminhado pelo Gapovoss, do MPF no Pará, ao presidente do Ibama, Jair Schmitt.

Procedimentos Administrativos: 1.23.000.002507/2022-61 e 1.23.000.001226/2025-34.

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