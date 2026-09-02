Braga inclui BR-319 no programa eleitoral e defende estrada para reduzir custo de vida no AM

A BR-319 foi o tema central do programa eleitoral do senador Eduardo Braga (MDB), candidato ao Senado pelo Amazonas, número 155, nesta quarta-feira (2/9). A propaganda mostrou os desafios enfrentados durante anos por quem depende da rodovia, mas também destacou o avanço das obras em diferentes trechos e a importância da pavimentação definitiva para reduzir custos e ampliar a ligação do Amazonas com o restante do país.

No programa, moradores relatam as dificuldades para transportar mercadorias, escoar a produção e se deslocar pela estrada. Os depoimentos se alternam com imagens das frentes de obras e de trechos que já recebem novo asfalto.





Braga lembrou que a BR-319 já foi pavimentada no passado e criticou a falta de manutenção que levou à deterioração da rodovia.

“A BR-319 já foi totalmente asfaltada. Foi a incompetência que deixou a 319 se acabar”, afirmou.

Para o senador, a importância da rodovia vai muito além do deslocamento de veículos.

“A BR-319 não é uma estrada para passeio. Ela é a diferença entre a vida e a morte. Teve pandemia no mundo inteiro, mas o único lugar onde faltou oxigênio foi aqui no Amazonas. É uma estrada que melhora sobremaneira a logística, nos interliga com o resto do Brasil e nos retira do isolamento rodoviário”, disse Braga.

Obras avançam na rodovia

O programa também mostra serviços de pavimentação em andamento e apresenta relatos de quem já percebe as mudanças nos trechos em obras.

“Eu vejo um grande avanço aqui na 319. Estão fazendo um ótimo trabalho, inclusive um asfalto muito resistente. Está ficando muito bom”, relata um dos entrevistados.

Braga também destacou sua atuação no Congresso para mudar as regras relacionadas ao licenciamento de rodovias que já haviam sido pavimentadas anteriormente.

“Mudamos a lei de licenciamento ambiental porque estabelecemos na lei que estradas previamente pavimentadas teriam condições de serem pavimentadas, independentemente de licença ambiental, desde que mantidas as mesmas características da estrada original”, afirmou.

Impacto no bolso

Outro ponto defendido pelo senador é o impacto da BR-319 no custo dos produtos que chegam aos amazonenses. Com melhores condições para o transporte de cargas, a pavimentação pode ajudar a reduzir os custos logísticos.

“Com a BR-319 asfaltada, você vai ver: o feijão vai chegar mais barato na mesa do povo, o arroz vai chegar mais barato, o frango vai ficar mais barato”, afirmou.

Para Braga, concluir a pavimentação significa melhorar o abastecimento, facilitar o transporte da produção, reduzir custos e ampliar a integração do Amazonas com o restante do país.

“Nós estamos enfrentando uma batalha por dia, mas estamos vencendo e estamos pavimentando a 319”, disse.