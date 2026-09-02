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Escolas de Manaus são destaques na fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

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Redação 5
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Foto: Eliton Santos/Semed

Com cinco projetos sendo destaque na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e na Mostra Nacional de Robótica (MNR), realizada nos dias 27 e 28/8, no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (Sesi), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), conquistou quatro premiações na OBR, nas modalidades Resgate Nível 1 e Artística Níveis 1 e 2, além do 1º lugar na MNR, com o projeto “Elas na Tecnologia”, desenvolvido pelo Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho.

A rede municipal participou da OBR com nove unidades de ensino. Entre elas, a escola municipal Nina Lins conquistou o 2º lugar na modalidade Resgate Nível 1 e recebeu o Prêmio Robô Inovação. Já a escola municipal Etelvina Pereira Braga ficou em 3º lugar na mesma modalidade e também foi reconhecida com o Prêmio Melhor Programação.


Foto: Eliton Santos/Semed

Na MNR, o Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime) Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho conquistou o 1º lugar com o projeto “Elas na Tecnologia”, que destacou a participação feminina na área tecnológica.

Para o gerente de Tecnologias Educacionais da Semed, Austônio Queiroz, os resultados são expressivos, principalmente por ser o segundo ano de participação das escolas municipais na competição. “Os resultados mostram a qualidade do trabalho desenvolvido pela Semed e a capacidade dos nossos estudantes. Mesmo em escolas públicas, eles têm acesso a recursos tecnológicos e conseguem competir em igualdade com instituições particulares”, afirmou.

Foto: Eliton Santos/Semed

Segundo Austônio, o desempenho também reflete os investimentos realizados na educação tecnológica e científica da rede municipal.

“O projeto de robótica permite que os estudantes desenvolvam habilidades que antes eram limitadas pela falta de recursos. Hoje, temos estrutura para ampliar essas oportunidades e fortalecer o ensino de tecnologia e ciência nas escolas”, concluiu.

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