URGENTE: Marcelo Palhano é investigado por suspeita de candidatura falsa

O ex-vice-prefeito de Presidente Figueiredo (município localizado a 110 km de Manaus) e candidato a deputado estadual pelo Agir, Marcelo Palhano (Agir), foi intimado pela Justiça Eleitoral a se manifestar no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que apura suspeitas de abuso de poder político, econômico e candidatura fictícia (falsa).

O despacho foi assinado pela juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, titular da 51ª Zona Eleitoral de Presidente Figueiredo, nos autos do processo nº 0600768-58.2024.6.04.0051.





Além de Marcelo Palhano, a ordem judicial de intimação abrange outros quatro investigados no mesmo processo: o atual prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira, o “Fernandão” (PL), Maronilson Costa de Fontes, Moisés dos Santos Pereira e Fabíola Oliveira Pereira.

A ação foi movida conjuntamente pela comissão provisória do Partido da Mulher Brasileira (PMB) e pelos diretórios municipais do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do Solidariedade no município.

A decisão estabelece o prazo de cinco dias para que os investigados apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos no processo.

Após o decorrer desse prazo, com ou sem a manifestação das defesas, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer conclusivo antes da sentença.

Processo: