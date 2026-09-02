Repasse de Vorcaro a Flávio Bolsonaro foi maior do que ele afirmou; US$ 1,6 Milhão, revela relatório do Coaf

Relatório do Coaf revela que Flávio Bolsonaro continuam “mentindo” e aponta repasse de 1,6 milhão de dólares de Daniel Vorcaro para ele, e que segundo afirmam, seriam para financiar o filme do pai presidiário

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxe um novo elemento para a controvérsia envolvendo o financiamento do pastelão Dark Horse, filme que conta a vida do seu pai Jair Bolsonaro, hoje condenado e preso por tentativa de golpe de estado.





Segundo reportagem da Revista Piauí, Daniel Vorcaro realizou em 16 de setembro de 2025 um novo repasse de US$ 1,666 milhão destinado ao Havengate Development Fund, fundo que administrava recursos utilizados na produção do longa. A informação também foi confirmada pela CNN Brasil com fontes ligadas à investigação.

O dado contrasta com declaração anterior de Flávio Bolsonaro. Ao explicar sua relação com Vorcaro, o senador afirmou que o último pagamento do banqueiro para o projeto havia ocorrido em maio de 2025. O relatório do Coaf, porém, registra uma transferência quatro meses depois.

Com o novo pagamento, o montante enviado por Vorcaro para financiar o filme passou de US$ 10,6 milhões para US$ 12,3 milhões, equivalente a mais de R$ 65 milhões pela cotação da época, segundo a reportagem.

Há ainda mensagens indicando uma possível tentativa de novo repasse em outubro. A produtora Go Up confirmou nesta quarta-feira que houve tentativa de transferência de outra parcela naquele mês, mas afirmou que a operação não foi concluída.

Produtora diz que informou à Justiça

Após a divulgação da reportagem, a Go Up afirmou que o pagamento de setembro já constava da prestação de contas entregue à Justiça de São Paulo em junho deste ano.

A manifestação, contudo, não altera a divergência existente entre a data do último pagamento registrada pelo Coaf e a informação que havia sido apresentada por Flávio Bolsonaro na imprensa.

O novo documento amplia a cobrança por esclarecimentos sobre quanto Vorcaro efetivamente destinou ao filme do pai de Flávio Bolsonaro, durante quanto tempo os pagamentos continuaram e qual foi o fluxo completo desses recursos.

Ou seja, o “Coaf contradiz versão de Flávio Bolsonaro e revela que teve mais dinheiro de Daniel Vorcaro na conta do presidenciável do tudo que já foi amplamente divulgado e confirmado pelo proprio filho de Bolsonaro.