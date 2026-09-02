quarta-feira, 2 de setembro de 2026
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Empresário é preso por estelionato envolvendo falsa venda de veículos em Manaus

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Redação 5
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Foto: Reprodução

Um homem de 42 anos, investigado em cerca de 100 Boletins de Ocorrência (BOs), foi preso nesta terça-feira (02/09), pelo 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), pelo crime de estelionato. A prisão foi efetuada no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

De acordo com as investigações, o indivíduo é proprietário de uma concessionária e aplicava os golpes após atrair as vítimas até o estabelecimento, onde elas pagavam uma quantia de entrada sob a promessa de receber o veículo no prazo de até uma semana.


O suspeito praticava o chamado ‘falso consórcio’, modalidade em que o dinheiro dado como entrada pelos clientes era, na verdade, um lance.

Assim que as vítimas descobriram a fraude, solicitaram o dinheiro de volta, mas o suspeito recusou-se a fazer a devolução, desapareceu e fechou as três unidades da loja, deixando todos os envolvidos no prejuízo.

Diante da gravidade dos fatos e da quantidade de ocorrências registradas, foi representada pela prisão preventiva do homem, medida deferida pela Justiça.

O suspeito foi preso em via pública, no bairro Novo Aleixo, e encaminhado à unidade policial. As investigações sobre o crime continuam em andamento.

Ele responderá pelo crime de estelionato, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

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