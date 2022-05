Bandidos invadem área de tráfico e executam rival na Colônia Terra Nova

MANAUS – Darlison Gomes de Moura, 24 anos, foi executado com vários tiros pelo corpo na Travessa Quiriri, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. O fato ocorreu por volta das 20h, de quinta-feira, (5).

Segundo moradores, os criminosos chegaram a pé no local e ao avistarem a vitima deram início aos disparos, Darlison, morreu na hora. Familiares bastante abalados ficaram ao redor do corpo da vítima até a chegada do IML, que recolheu o corpo.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas da área, o que deve ser investigado pela Delegacia de Homicidios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia