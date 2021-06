Bandidos que participaram de ataques são presos no Careiro Castanho

MANAUS – Dois traficantes denunciados pela população por envolvimento nos ataques criminosos registrados em Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus), no fim de semana, foram presos pela Polícia Militar na quinta-feira (10). Portando três armas de fogo, munições, porções de entorpecentes e galões de combustível, a dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Com a ação policial, subiu para 44 o número de presos por participação dos ataques criminosos registrados no estado, com acontecimentos em Manaus e outras nove cidades.