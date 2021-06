Quadrilha é presa pela Polícia por tráfico de drogas na Cidade Nova

MANAUS – Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam quatro homens e apreenderam uma adolescente, de 14 anos, na tarde desta quinta-feira (10), por tráfico de entorpecentes, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Por meio de denúncia, via linha direta, a equipe foi informada de que em um campo em frente ao posto de gasolina, vários indivíduos estavam comercializando entorpecentes; e que haviam enterrado o material ilícito nas proximidades.

Os policiais foram ao local e conseguiram abordar os cinco suspeitos, durante os questionamentos eles apontaram o local onde haviam enterrado a droga. Foram apreendidas 166 trouxinhas de substância com aspecto de oxi, 100 trouxinhas com característica de maconha tipo skunk, 20 trouxinhas de substância com característica de cocaína.

O grupo ainda contou que, naquele momento, seria feita a distribuição dos entorpecentes entre eles para a comercialização na região.

A quadrilha recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos, onde os integrantes foram autuados por tráfico de entorpecentes. Na delegacia foi verificado que um dos envolvidos já tem registro de passagem pela polícia.