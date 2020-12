Bandidos são presos após atingirem ônibus durante fuga na zona Leste

MANAUS – Por volta das 06hs30min, a polícia recebeu a informação que dois criminosos estariam em uma motocicleta de cor preta e portando uma de arma de fogo, estariam cometendo roubos nas ruas do Bairro Jorge Teixeira.

De imediato as viaturas intensificaram as buscas pelos criminosos, quando avistaram um veículo Gol prata na Avenida Mirra fazendo acompanhamento a uma motocicleta com a mesma característica dos suspeito. Ao se aproximar de um ônibus coletivo, os bandidos perderam o controle e caíram na via, sendo que um foi detido no local e outro conseguiu fugir.

Com os bandidos, foi encontrado;

•03 Carteiras porta cédulas com vários documentos pessoais.

•07 Aparelhos celular Samsung

•01 Aparelho celular marca Xiaomi de cor preta.

•01 Bolsa femenima de cor preta.

O menor foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e em seguida apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, (DEAI).

Por Correio da Amazônia