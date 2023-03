Barranco desliza e lama invade rua durante forte chuva em Manaus

Um barranco deslizou causando uma enxurrada de lama na rua Frei Ciro , bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O incidente aconteceu durante a forte chuva deste sábado.

A estrutura já estava com risco de deslizamento desde a última quarta-feira, (8). De acordo com a Defesa Civil do Município, não há informações de feridos.

A chuva começou por volta das 15h em diferentes bairros de Manaus, acompanhada por fortes descargas elétricas. A pluviometria do dia ainda não foi liberada.

O órgão municipal segue em monitoramento das ocorrências.