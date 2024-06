Base Fluvial do Corpo de Bombeiros passa a funcionar no Porto de Manaus

Para facilitar o acesso e ampliar o atendimento à população, a base móvel do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros passou a funcionar, nesta terça-feira (11/05), no Porto de Manaus (Rodway), onde permanecerá fixo. A mudança estratégica de endereço impactará positivamente na resposta às ocorrências e proporcionará mais segurança aos trabalhadores, passageiros e embarcações atracadas no local.





De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Freitas, a mudança de endereço trará mais segurança ao Porto de Manaus, que tem alto fluxo de trânsito logístico de cargas, passageiros, veículos e embarcações, além de proporcionar maior qualidade ao serviço operacional dos mergulhadores.

“A troca da base aconteceu na manhã de hoje e é uma medida estratégica, pois trará maior segurança ao Porto de Manaus, onde muitas pessoas, embarcações e veículos passam diariamente. Em caso de ocorrência com necessidade de ações de salvamento e resgate, nossos bombeiros já estarão lá, prontos para atendimento imediato”, enfatizou o comandante-geral, coronel Alexandre Freitas.

Anteriormente, a base do Pelotão Fluvial funcionava no Porto do São Raimundo, na zona oeste da capital. Para a realização do deslocamento, o Comando de Bombeiros da Capital (CBC) teve apoio da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), com uso de um rebocador.