Espetáculo de Circo Atual finaliza série de apresentações, nesta quarta (12)

O espetáculo de Circo Atual “Ybatinga – Narrativas Acrobáticas” realizará sua última apresentação, nesta quarta-feira (12), a partir das 19 horas, no Espaço Cultural Uatê, localizado na avenida Rodrigo Otávio, 1381, São Lázaro, zona Sul de Manaus, marcando o encerramento de uma série de cinco performances que encantaram e emocionaram o público manauara. Idealizado e proposto por Ayla Taynã, o projeto que foi contemplado no edital Funarte Retomada 2023 – Circo recebeu a assinatura, concepção visual e dramaturgia da artista Lis Nobre, pioneira e veterana das Artes Circenses no Amazonas e com experiência internacional.





Com o apoio da equipe de produção, liderada por Amanda Magaiver e Kelly Vanessa, “Ybatinga” reuniu um elenco talentoso composto por cinco performers especializados em diversas técnicas circenses e dois músicos compositores, Cícero Benedito e Edison Kiss. Além disso, dez profissionais entre equipe artística, técnica e de produção contribuíram para dar vida a este espetáculo inovador.

As apresentações ocorreram em locais estratégicos de Manaus, incluindo uma escola pública, uma comunidade ribeirinha na zona rural e duas praças no centro histórico. Essa diversidade de cenários visou alcançar públicos distintos, promovendo a visibilidade da arte circense e artistas locais.

Este circuito será encerrado no espaço cultural Uatê, fundado pela arte educadora e assistente de direção e coreografia do espetáculo, Mara Pacheco, como uma celebração da parceria deste coletivo de artistas. Desde 2014, o Uatê fomenta a arte e a cultura na cidade, oferecendo eventos e aulas para a comunidade local e dos arredores, além de acolher jovens, crianças e indígenas de diversas etnias que necessitam de moradia temporária em Manaus.

“A última apresentação de “Ybatinga” será um momento não só de celebração, mas também de reflexão, onde se reafirma o poder comunicativo do circo para levantar questões urgentes sobre a cultura na região amazônica, identidade e relação com o ambiente”, observa Lis Nobre.

“Nossa expectativa é alcançar a maior quantidade de público possível para encerrarmos esse ciclo com a mesma intensidade que iniciamos. Percebemos que o público presente conseguiu se conectar com o espetáculo, sentindo a beleza e a importância de pensar a natureza como uma extensão de nós mesmos, sem sermos óbvios” destaca Ayla Taynã.

O projeto cumpriu seu propósito artístico, e nesta última apresentação, tem como objetivo, fortalecer a função social do espaço Uatê, ressaltando a importância da arte como instrumento de inclusão. Cada membro da equipe, carinhosamente chamado de “Ybatinguer”, foi essencial para o sucesso do espetáculo, que deixou o público com um gostinho de quero mais. Assim como as demais apresentações, o espetáculo desta quarta-feira será totalmente gratuito.