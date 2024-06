Batalhão Amabiental reforça patrulhamento fluvial durante o Festival

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), está atuando para reforçar o patrulhamento fluvial durante o 57° Festival de Parintins, no município (a 369 quilômetros de Manaus). Este ano, a segurança na orla da cidade está sendo executada por uma operação integrada, que envolve também embarcações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), proporcionando uma cobertura abrangente e eficaz.





O comandante da Companhia de Policiamento Especializado da Operação Parintins 2024 da PMAM, major PM Jackson Ribeiro, destacou a importância da operação conjunta que está sendo desenvolvida, ao longo de toda a orla de Parintins, durante o dia e, em alguns casos, no período da noite, com base em denúncias da comunidade.

“Estamos trabalhando com patrulhamento fluvial para assegurar que todas as áreas estejam monitoradas e protegidas. À noite, nosso trabalho é frequentemente direcionado por denúncias, permitindo uma atuação mais precisa e eficiente”, afirmou o major.

Durante o dia, as equipes do BPAmb realizam rondas regulares, monitorando embarcações e garantindo a conformidade com as normas de segurança. O patrulhamento visa não apenas a prevenção de crimes, mas também a proteção de todos que estão em Parintins, fiscalizando atividades irregulares no porto do município.

A operação de patrulhamento fluvial conta com embarcações bem equipadas e policiais treinados em operações aquáticas. As equipes estão prontas para responder a casos de emergência e prevenir atividades ilícitas, contribuindo para a segurança pública e a preservação ambiental.

“A presença constante das nossas embarcações nas águas de Parintins não só inibe ações criminosas, como também proporciona um sentimento de segurança para os moradores e turistas. Estamos comprometidos em assegurar que o 57° Festival de Parintins seja um evento seguro e agradável para todos”, destacou o major Jackson.

A PMAM enfatiza a importância da colaboração da comunidade para o desenvolvimento das atividades de patrulhamento fluvial. Denúncias de atividades suspeitas podem ser feitas diretamente às equipes, no local ou através dos canais de comunicação da Polícia Militar do Amazonas em Parintins.

Linhas-diretas da PMAM no Festival de Parintins

A Polícia Militar do Amazonas ativou os contatos de linhas-diretas para o atendimento da população em casos de emergência e denúncias, por meio dos números (92) 99270-7803 / (92) 98414-0554, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM); (92) 98842-1769, da Companhia de Policiamento Turístico (CPTur); e o (92) 99527-8008 do Ronda Maria da Penha. Além disso, o disque-denúncia 190, da PMAM, e o 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), também estão em funcionamento na Ilha Tupinambarana.