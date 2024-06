Polícia prende dupla e apreende nove armas de fogo que foram roubadas de clube de tiro

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prendeu dois homens, de 27 e 29 anos, e apreendeu nove armas de fogo, na sexta-feira (28/06). Os suspeitos são apontados de participarem de um assalto a um clube de tiro, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, em ação criminosa registrada na quinta-feira (27/06). Na ocasião, 30 armas foram levadas do local.





Por volta das 22h, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, quando receberam denúncia anônima com informações de que, na rua 4 de Julho, teria uma dupla armada suspeita de envolvimento no assalto ao clube de tiro.

A equipe policial da Rocam foi até o endereço apontado e, durante a incursão, abordou dois homens com as mesmas características repassadas na denúncia. A dupla confessou ter armazenado as armas, que foram roubadas no bairro Dom Pedro, e apontaram a localização do material, em uma área de mata nas proximidades.

Os PMs encontraram as armas enterradas dentro de uma lona. Ao todo, a equipe da Rocam apreendeu seis espingardas, sendo três de calibre 12, duas de calibre 20, e uma de calibre 16; um rifle de calibre 357; uma carabina de calibre 22 e outra carabina sem calibre identificado.

Os suspeitos e os armamentos foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.