Batalhão Ambiental apreende cerca de 10 toneladas de carvão ilegal em Humaitá

Durante a operação “Tamoiotatá”, ontem quinta-feira (20/05), o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas, apreendeu cerca de 10 toneladas de carvão vegetal ilegal em uma madeireira no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). O local não apresentou licenciamento ambiental, e o responsável foi conduzido à Delegacia para responder pelo crime.

De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes policiais estavam em fiscalizações no município do sul do Amazonas quando avistaram um caminhão em atitude suspeita na BR-319, entrando em uma vicinal. O veículo estava em deslocamento para a madeireira.

Em uma grande extensão de terra, o estabelecimento possuía seis fornos em funcionamento e outros seis fornos em construção. O responsável não possuía Licença de Operação para atividade de exploração e beneficiamento de carvão vegetal.

Devido à irregularidade, os policiais militares apreenderam 397 sacos de 20 quilos e 526 sacos de 4 quilos com carvão vegetal, totalizando 50 metros de carvão (MDC). A quantidade é equivalente a 10 toneladas de madeira queimada.

O material apreendido e o responsável pela madeireira foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Humaitá, onde o caso foi registrado.