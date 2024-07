Batalhão Ambiental resgata bicho-preguiça na zona leste de Manaus

O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), resgatou um bicho-preguiça, na manhã desta quarta-feira (10/07), no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus.





A equipe policial foi acionada para resgatar o animal na rua Letícia, por volta das 9h30. Por não apresentar ferimentos e estar bem, o bicho-preguiça foi levado até uma área verde e devolvido ao seu habitat natural.

Crime ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.