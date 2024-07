TRE-AM convoca reunião para discutir integridade de pesquisas eleitorais

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador João Simões, convocou uma reunião crucial para o próximo dia 17 de julho, com o objetivo de combater a desinformação no contexto das pesquisas eleitorais. O encontro reunirá proprietários de institutos de pesquisa, autoridades judiciais, representantes partidários e da mídia, no plenário da corte às 15h.





A convocação ocorre em resposta a recentes controvérsias envolvendo a credibilidade dos levantamentos eleitorais, conforme destacado no despacho oficial do presidente do TRE-AM. O evento visa esclarecer eventuais dúvidas e defender a integridade dos estudos eleitorais devidamente registrados, frente a tentativas de descredibilização por parte de alguns setores do mercado.

João Simões enfatiza a importância de garantir um processo eleitoral transparente e livre de manipulações, diante da atual “guerra jurídica” que envolve interesses antigos e novos no mercado de pesquisas. A reunião promete ser um marco na defesa da ética e da transparência nas próximas eleições, refletindo o compromisso do TRE-AM em assegurar a confiança pública e a legitimidade do processo democrático no Amazonas.

Fonte: Blog do Hiel Levy