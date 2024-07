Exército e BNDES firmam parceria para projetos no Zoológico do CIGS

O Exército Brasileiro e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) formalizaram ontem terça-feira (9), um contrato de 36 meses para a estruturação e modelagem de projetos de valorização e exploração econômica do Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus. A parceria, qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), visa à concessão via parceria público-privada.





O BNDES será responsável por realizar um diagnóstico dos ativos imobiliários do Exército, avaliando serviços e necessidades de infraestrutura, e definirá o modelo de concessão que melhor contribua para a valorização do empreendimento, preparando-o para futura licitação pública.

A assinatura ocorreu na sede do Quartel-General do Exército e contou com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército, General Richard Fernandez Nunes, e do Diretor de Planejamento e Relacionamento Institucional do BNDES, Nelson Barbosa.

O Zoológico do CIGS: um tesouro amazônico

Fundado em 1967, o Zoológico do CIGS foi criado para oferecer aos alunos do Curso de Guerra na Selva (CGS) do Exército Brasileiro uma experiência única com a fauna e flora amazônicas. Localizado em uma área de 45.000 m² de vegetação preservada, o zoológico abriga exclusivamente animais amazônicos brasileiros, com um plantel que ultrapassa 1.000 exemplares.

O General Richard destacou a importância do zoológico para o Exército e para a sociedade: “O Zoológico do CIGS não apenas atende às necessidades de formação dos nossos Combatentes de Selva, reconhecidos mundialmente, mas também serve como um recurso educacional para escolas, pesquisadores, e a sociedade em geral.”

Fonte: g1/Amazonas