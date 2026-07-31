‘Afastamento de Serafim Corrêa’ para emplacar Joana Darc na chapa de vice de Roberto Cidade, inflam os portais governistas

A engrenagem dos bastidores políticos no Amazonas começou a girar com intensidade na reta final para a formação das chapas majoritárias com início de ofensiva para “fritar” Serafim e projetam Joana Darc na chapa de Roberto Cidade

Veículos de comunicação e blogs alinhados ao Palácio do Governo iniciaram uma ostensiva movimentação editorial para desgaste da imagem do atual vice-governador, Serafim Corrêa (PSB), ao mesmo tempo em que passam a inflar e testar o nome da deputada estadual Joana Darc (União Brasil) para ocupar a vaga de vice na chapa de reeleição do governador Roberto Cidade (UB).





A estratégia de “fritura” pública contra Serafim Corrêa tem como objetivo central abrir espaço na chapa pura do União Brasil ou consolidar uma composição de total confiança do núcleo duro do governo.

A movimentação visa enfraquecer a permanência do ex-prefeito no posto e criar um ambiente favorável para a ascensão de um perfil considerado mais jovem, combativo e com forte apelo popular na capital.

A força do grupo na Aleam e a articulação por Joana Darc

A indicação da parlamentar não surge ao acaso. Joana Darc construiu sua projeção no cenário estadual como uma das principais líderes do governo Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), demonstrando fidelidade partidária e capacidade de articulação em momentos decisivos do mandato.

Bancada governita na Aleam

Nos bastidores, a maior bancada da Casa Legislativa, controlada pelo grupo governista, opera em sintonia para carimbar a indicação de Joana. A avaliação do núcleo político é que uma chapa encabeçada por Roberto Cidade com a deputada garante sintonia partidária, fidelidade à base e compensação eleitoral ao grupo.

Enquanto os canais pagos pelo governo intensificam as sinalizações e ensaiam a narrativa de renovação, o grupo político pressiona pela consolidação do nome da parlamentar, desenhando o isolamento definitivo de Serafim Corrêa na disputa deste ano.