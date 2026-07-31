sexta-feira, 31 de julho de 2026
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Trânsito terá esquema especial para Corrida do Colégio Militar em Manaus

Por
Redação 5
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Foto: Arquivo/IMMU

A Prefeitura de Manaus,informa que realizará uma operação especial de trânsito para garantir a segurança viária durante a 55ª Corrida do Colégio Militar de Manaus, que acontecerá neste domingo, 2/8, com largada às 5h30, em frente ao Colégio Militar de Manaus, no Centro, zona Sul.

A operação contará com agentes de trânsito distribuídos em todo o percurso da prova, que terá trajetos de 5 e 10 quilômetros, abrangendo importantes vias da capital, como as avenidas 7 de Setembro, Eduardo Ribeiro, Lourenço da Silva Braga, São João, São Benedito e Brasil, além de outras vias da região central. O balizamento da corrida terá início às 2h30, com interdições temporárias e bloqueios parciais ao longo do percurso.


Os agentes do IMMU atuarão na orientação de condutores e pedestres, controle do tráfego, monitoramento dos cruzamentos e garantia da fluidez viária, assegurando a passagem dos atletas com segurança e minimizando os impactos na circulação de veículos.

A Prefeitura de Manaus orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar nas proximidades do percurso, respeitarem a sinalização temporária e as orientações dos agentes de trânsito, além de, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas durante a realização do evento.


Ilustração – Divulgação/IMMU
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