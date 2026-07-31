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Sobe para 57 o número de imigrantes mortos ao tentar chegar à Espanha

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Redação 5
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Migrantes entram em Ceuta, enclave espanhol no norte da África - Foto: Antonio Sempere / AP

O representante do governo espanhol em Ceuta informou que 57 corpos foram encontrados no lado espanhol da fronteira durante a crise migratória na cidade, no norte da África. Segundo ele, pode haver mais vítimas no lado marroquino.

Algumas pessoas morreram afogadas, enquanto outras foram esmagadas ao tentar atravessar o quebra-mar que sustenta a cerca da fronteira.


As forças marroquinas usaram cassetetes e gás lacrimogêneo para conter multidões que tentavam entrar em Ceuta, território espanhol localizado no litoral do Mediterrâneo.

O episódio gerou preocupação na Europa, com líderes da União Europeia cobrando que a Espanha controle a situação. Partidos de vários países atribuíram o aumento das entradas irregulares às políticas migratórias espanholas.

O Ministério do Interior da Espanha informou que cerca de 50 mil pessoas cruzaram a fronteira desde quinta-feira (31), e que aproximadamente 37,5 mil já haviam retornado. O chefe do governo local de Ceuta afirmou que o número de travessias nos últimos dias pode chegar a 60 mil.

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