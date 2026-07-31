Homem é procurado por assalto a ônibus da linha 515 no Centro de Manaus

A Polícia divulgou a imagem de um homem ainda não identificado, suspeito de participar de um assalto a um ônibus da linha 515, ocorrido no dia 22 de julho, na Avenida Floriano Peixoto, no bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), o suspeito embarcou no coletivo fingindo ser passageiro. Pouco tempo depois, ele sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e ameaçou o motorista.





Durante a ação criminosa, o homem roubou a renda do ônibus e o celular do condutor. Em seguida, desembarcou do veículo e fugiu antes da chegada da polícia.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização do suspeito seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia. O caso segue sendo investigado pelo Nurrc.

Por Correio da Amazônia