sexta-feira, 31 de julho de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Homem é procurado por assalto a ônibus da linha 515 no Centro...

Homem é procurado por assalto a ônibus da linha 515 no Centro de Manaus

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

A Polícia divulgou a imagem de um homem ainda não identificado, suspeito de participar de um assalto a um ônibus da linha 515, ocorrido no dia 22 de julho, na Avenida Floriano Peixoto, no bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), o suspeito embarcou no coletivo fingindo ser passageiro. Pouco tempo depois, ele sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e ameaçou o motorista.


Durante a ação criminosa, o homem roubou a renda do ônibus e o celular do condutor. Em seguida, desembarcou do veículo e fugiu antes da chegada da polícia.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização do suspeito seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais de denúncia. O caso segue sendo investigado pelo Nurrc.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorManaus recebe atração internacional, Dj Diego Sosa no dia 29 de Agosto
Próximo artigoSemsa prepara Campanha de Multivacinação 2026 para crianças e adolescentes

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.