Semsa prepara Campanha de Multivacinação 2026 para crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai promover, entre 3/8 e 1º/9, a Campanha de Multivacinação 2026. O objetivo é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, ampliando as coberturas vacinais da população.

O secretário municipal de Saúde, Nagib Salem, destaca que a rede de saúde preparou uma série de estratégias para executar a campanha em 172 salas de vacina distribuídas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, o que vai facilitar o acesso da população aos serviços.





“A campanha de multivacinação é realizada anualmente, com orientação do Ministério da Saúde. Em Manaus, mobilizamos todas as nossas unidades para que as crianças e adolescentes possam ser vacinadas e estejam protegidas contra as doenças imunopreveníveis”, esclarece Nagib Salem.

As ações da campanha serão direcionadas para a imunização de crianças menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), que estejam com vacinas em atraso ou que necessitem atualização da caderneta de vacinação, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

A gerente de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, informa que a campanha de multivacinação vai englobar todos imunizantes preconizados no Calendário Nacional de Vacinação para cada faixa etária, e os profissionais de saúde irão realizar busca ativa de crianças e adolescentes com o esquema vacina incompleto por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e outros sistemas oficiais de informação.

“A Semsa também vai mobilizar os Agentes Comunitários de Saúde para identificação e encaminhamento dos faltosos às unidades básicas de saúde, além de buscar contato via telefone, mensagens de WhatsApp e visitas domiciliares realizadas pelas equipes da Atenção Primária à Saúde”, explica a gerente.

De acordo com Isabel Hernandes, um dos objetivos é ampliar a cobertura vacinal para menores de um ano em Manaus, como no caso de vacinas que previnem contra a febre amarela, que atualmente atinge 78,60% de cobertura nessa faixa etária; contra poliomielite (94,24%); e para a vacina Pentavalente (93,88%).

“Também é importante ampliar a cobertura vacinal da segunda dose da tríplice viral para crianças de um ano, que hoje chega a 81,69% nessa faixa etária em Manaus”, explica a gerente, chamando a atenção para o risco de reintrodução do sarampo no Brasil.

Poliomielite

O Ministério da Saúde estará introduzindo a segunda dose de reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP) no Calendário Nacional de Vacinação, a partir do dia 3/8.

Com isso, o esquema primário de vacinação será mantido com três doses e serão adotados dois reforços com VIP. O reforço da vacina contra a pólio é administrado após o esquema primário de vacinação (doses administradas aos 2, 4 e 6 meses de vida), com o primeiro reforço aos 15 meses e, agora, com a segunda dose de reforço aplicada aos quatro anos.

O último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989, e em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território, juntamente com os demais países das Américas.

“A introdução da segunda dose de reforço integra as ações do Ministério da Saúde para a erradicação da poliomielite. É importante alertar que crianças que não receberam a vacina, tanto do esquema primário ou das doses de reforço na idade indicada, devem completar o esquema até os quatro anos”, concluiu Isabel.