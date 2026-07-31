Professor de jiu-jítsu é exonerado da CMM após agredir adolescente autista

O professor de jiu-jítsu Ângelo Márcio Bezerra Carioca foi exonerado do cargo de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) após a ampla repercussão de um vídeo que o mostra agredindo um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O caso ocorreu na última terça-feira (29), no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital amazonense.





As imagens, registradas por uma câmera de segurança e compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que o professor desfere socos e tapas contra o adolescente durante uma discussão em via pública. A gravação provocou indignação e gerou grande repercussão.

A exoneração foi confirmada pelo vereador Coronel Rosses (PL), em cujo gabinete Ângelo Carioca exercia a função de assessor parlamentar. Em nota, o parlamentar informou que a demissão foi determinada imediatamente após a divulgação do vídeo.

Assista:

“O Coronel Rosses reforça que não compactua com nenhum tipo de violência e coloca-se à disposição para a apuração rigorosa dos fatos pelos órgãos competentes”, afirmou o vereador em nota oficial.

Após a repercussão do caso, Ângelo Carioca publicou um vídeo em suas redes sociais no qual admite ter agredido o adolescente. Entretanto, alegou que agiu para proteger um cachorro que, segundo ele, estaria sendo maltratado pelo jovem.

“Foi para defender um animal indefeso e isso veio do meu coração. Eu ajudo as pessoas de coração e aquilo mexeu com minha emoção, pois o garoto queria matar o animal e eu não queria que isso acontecesse”, declarou.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, que apuram as circunstâncias da agressão, a versão apresentada pelo professor e a eventual responsabilização criminal pelos fatos.

Por Correio da Amazônia