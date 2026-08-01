John Pix volta a circular com Wilson Lima e reacende pergunta: será mesmo o suplente ao Senado?

A presença de William Cezar, conhecido nas redes sociais como “John Pix”, novamente ao lado do ex-governador e pré-candidato ao Senado Wilson Lima (União Brasil) voltou a movimentar os bastidores políticos do Amazonas.

A proximidade entre os dois já havia provocado questionamentos meses atrás, quando o portal Correio da Amazônia recebeu a ‘novidade’ diante da forte presença do personagem em todos os eventos. Agora, com John Pix reaparecendo no entorno do pré-candidato durante atividades políticas, uma pergunta começa a ganhar força nas redes sociais e entre observadores da eleição: William Cezar está sendo preparado para ocupar uma das suplências de Wilson Lima ao Senado?





Caso a resposta seja negativa, cabe ao pré-candidato esclarecer qual é a função exercida por ele em seu entorno político. Caso seja positiva, Wilson Lima deverá explicar ao eleitor amazonense quais critérios políticos, profissionais e republicanos justificariam a indicação.

Até o momento, não há anúncio público do União Brasil nem manifestação oficial de Wilson Lima confirmando o nome de John Pix na chapa. A repetição das aparições, entretanto, reforça as especulações e exige esclarecimentos do grupo político.

Por isso, a identidade, a trajetória e os interesses de quem ocupará as duas suplências precisam ser apresentados com transparência ao eleitorado.

Proximidade política ou composição eleitoral?

Sem uma explicação oficial, porém, Wilson Lima permite que cresça a suspeita de que a proximidade possa representar algo além de simples acompanhamento em agendas públicas.

De acordo com o calendário eleitoral, as convenções para escolha de candidatos ao Senado e respectivos suplentes podem ser realizadas até 5 de agosto de 2026. Os pedidos de registro devem ser apresentados à Justiça Eleitoral até as 19h de 15 de agosto.

Assim, a pergunta é objetiva e precisa ser respondida antes da oficialização da chapa: William Cezar, o “John Pix”, será um dos suplentes de Wilson Lima ao Senado?

Caso a resposta seja negativa, cabe ao pré-candidato esclarecer qual é a função exercida por ele em seu entorno político. Caso seja positiva, Wilson Lima deverá explicar ao eleitor amazonense quais critérios políticos, profissionais e republicanos justificariam a indicação.

Quem é John Pix?

Figura cercada de polêmicas nas plataformas digitais. William Cezar se tornou assunto recorrente nas redes sociais após a circulação de vídeos e denúncias envolvendo supostos episódios de direção perigosa, conflitos com moradores do conjunto Viver Melhor e até aparições exibindo armamento de grosso calibre. As imagens geraram forte repercussão online e alimentaram críticas sobre sensação de insegurança e intimidação dentro da comunidade.