Creche da prefeitura premiada pelo FNDE inaugura horta Panc e composteira no Igarapé do 40

A creche municipal Magdalena Arce Daou, da Prefeitura de Manaus, que conquistou reconhecimento nacional no concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar 2026, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), deu mais um passo no fortalecimento da educação ambiental e da alimentação saudável. Nessa sexta-feira, 31/7, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) inaugurou a horta Panc e a composteira da creche, transformando a unidade em um espaço de aprendizagem, sustentabilidade e valorização da cultura alimentar amazônica.

O projeto incentiva o consumo das Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs), já inseridas na merenda escolar, promove a educação fiscal por meio da economia circular e fortalece o sentimento de pertencimento das crianças e das famílias com o território onde vivem. A iniciativa também busca despertar um olhar mais consciente para a preservação do entorno da unidade, localizada às margens do igarapé do 40, na zona Sul, área que enfrenta desafios relacionados à degradação ambiental.





A horta e a composteira passam a integrar as atividades pedagógicas da creche. Os resíduos orgânicos produzidos pelas famílias e pela própria unidade escolar serão reaproveitados na produção de adubo que abastecerá os canteiros, ensinando às crianças, desde cedo, conceitos como reaproveitamento, responsabilidade ambiental e cuidado com a natureza.

Para a gestora da unidade, Jucilene Seixas, a inauguração representa um marco para a comunidade escolar e consolida um trabalho que já ganhou reconhecimento nacional.

“A inauguração da horta Panc e da composteira é motivo de muito orgulho para nossa creche. Nosso objetivo é incentivar uma alimentação saudável por meio do resgate dos saberes ancestrais, utilizando as Plantas Alimentícias Não Convencionais, um trabalho que nos levou ao cenário nacional no concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar do FNDE. Mas esse projeto vai muito além da alimentação. Queremos fortalecer a educação ambiental, a educação fiscal e despertar nas crianças e nas famílias o sentimento de pertencimento e cuidado com a região do igarapé do 40. Quando cuidamos do lugar onde vivemos, também cuidamos das pessoas”, destacou.

A gestora ressaltou ainda que a iniciativa foi construída com o apoio da Semed e de parceiros como as secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Saúde (Semsa), além da Faculdade Fametro, por meio de voluntários do curso de Gastronomia.

Aprendizado que envolve toda a família

O projeto também aproxima a comunidade da escola. As famílias participam levando resíduos orgânicos que serão transformados em adubo para a manutenção da horta, fortalecendo um ciclo sustentável que une educação, alimentação e preservação ambiental.

Mãe da estudante Helena Serrão Pereira, do Maternal 2, Gabriela Serrão destacou a importância da iniciativa.

“Participar dessas ações é muito enriquecedor para toda a família. Hoje tivemos a oportunidade de acompanhar a inauguração da horta e perceber o quanto as crianças aprendem sobre o cultivo dos alimentos, o cuidado com a natureza e a importância de preservar o meio ambiente. Esse espaço será um lugar permanente de descobertas e aprendizado, aproximando ainda mais as crianças da realidade onde vivem”, disse.

Ao integrar alimentação saudável, saberes ancestrais, sustentabilidade e o cuidado com o igarapé do 40, a creche municipal Magdalena Arce Daou mostra que pequenas ações desenvolvidas dentro da escola podem gerar impactos positivos para toda a comunidade.