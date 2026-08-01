Mesários são capacitados para eleição de suplentes do Conselho Tutelar em Parintins

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou, nesta sexta-feira (31), a capacitação com os mesários que irão atuar na eleição para suplentes do Conselho Tutelar de Parintins, marcada para o dia 16 de agosto.

Ao todo, 40 mesários participaram do treinamento, na Casa dos Conselhos, divididos em duas turmas: uma destinada aos profissionais que atuarão na zona urbana e outra para os que trabalharão na zona rural.





Durante o encontro, a Presidente da Comissão, Joyce Ramos, e os membros do colegiado repassaram orientações sobre as atribuições de cada mesário, reforçando a importância da seriedade, da imparcialidade e do compromisso com a lisura do processo eleitoral.

“Foram definidos os presidentes de cada seção de votação, que serão as autoridades máximas nos locais de votação, responsáveis por manter a ordem e garantir o cumprimento das normas durante todo o pleito”, informou a presidente.

A capacitação incluiu uma demonstração prática da montagem das urnas de lona e das cabinas de votação, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, por meio do Cartório Eleitoral da 4ª zona, que assegurarão o sigilo do voto de cada eleitor.

Os participantes também receberam instruções sobre os procedimentos que deverão ser adotados durante a votação e na conferência do material eleitoral.

A eleição acontecerá das 8h às 17h. Encerrada a votação, terá início a apuração dos votos no Ginásio da Escola Senador João Bosco “Caio Dagnaisser”, onde serão instaladas dez mesas apuradoras.

“Antes da contagem dos votos, cada urna passará por uma conferência para verificar se o número de cédulas corresponde ao total de assinaturas registradas no caderno de votação. Somente após essa etapa será realizada a contabilização dos votos de cada candidato”, assegurou Joyce Ramos.

Por se tratar de uma apuração manual, todo o processo seguirá critérios rigorosos de transparência, organização e segurança, garantindo a confiabilidade do resultado e a integridade da vontade dos eleitores.

Disputam o pleito oito candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar Substituto.

As urnas serão instaladas em dez escolas polo, sendo (4 urbanas e 6 rurais) com 58 secções agregadas.

Zona Urbana:

* E.M. Beatriz Maranhão

* E.M. Lila Maia

* E.M. Claudemir Carvalho

* E.M. Irmã Cristine

Zona Rural:

* C.E.I. Claudir Carvalho (Vila Amazônia)

* E.M. Walkiria Viana Gonçalves (Caburi)

* E.M. Santa Maria (Mocambo)

* E.M. São João Batista (Jacu)

* E.M. Luiz Gonzaga (Trajacá)

* E.M. Minervina Reis (Lago do Zé Açu)